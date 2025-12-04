КМВА / © УНИАН

Реклама

Во время празднования Рождества и Нового года в Киеве не будет никаких изменений относительно продолжительности комендантского часа.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в ответ на запрос издания «Телеграф».

В КГВА отметили, что вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25.12.2025 и в ночь на 01.01.2026 не обсуждался.

Реклама

«Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись. Кроме этого, по практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются», — говорится в ответе.

В КГВА объяснили, что изменение режима комендантского часа может создать дополнительные риски безопасности ввиду постоянных российских атак на объекты гражданской инфраструктуры постоянные.

«Потенциальный вред для киевлян от подобных решений значительно превышает общественную важность мероприятий во время праздников», — говорится в документе.

Городские власти также сообщили, что наземный общественный транспорт и метрополитен в столице Украины будет работать по обычному графику. Станции метро будут доступны как укрытие во время тревоги в ночное время.

Реклама

Напомним, ранее в Киевском метрополитене дали необходимые советы по комфортному пребыванию в подземке во время воздушной тревоги. Обычно на станция столичного метро тысячи людей ищут убежища во время вражеских атак.