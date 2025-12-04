В Киеве на маршруте трамвай влетел в трамвай: что известно

Трамвай в Киеве / © unian.net

В четверг, 4 декабря, в Киеве столкнулись два трамвая. Опасное ДТП случилось между остановками «Алишера Навои» и «Черных Запорожцев».

На видео, опубликованном в Сети, можно увидеть разбитое ветровое стекло и погнутый корпус трамвая.

Повезло, что столкновение было не лоб в лоб — один трамвай сзади въехал в другой.

Вероятно, что кто-то из водителей не вовремя затормозил или поспешил.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, причин ДТП пока не называют, все обстоятельства устанавливаются.

«Движение трамваев уже восстановлено. Без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в Департаменте.

