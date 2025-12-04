- Дата публикации
В Киеве на маршруте трамвай влетел в трамвай: что известно
Причин необычного ДТП пока не называют, все обстоятельства устанавливаются.
В четверг, 4 декабря, в Киеве столкнулись два трамвая. Опасное ДТП случилось между остановками «Алишера Навои» и «Черных Запорожцев».
На видео, опубликованном в Сети, можно увидеть разбитое ветровое стекло и погнутый корпус трамвая.
Повезло, что столкновение было не лоб в лоб — один трамвай сзади въехал в другой.
Вероятно, что кто-то из водителей не вовремя затормозил или поспешил.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, причин ДТП пока не называют, все обстоятельства устанавливаются.
«Движение трамваев уже восстановлено. Без пострадавших», — сообщили ТСН.ua в Департаменте.
