ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
701
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремели взрывы: россияне попали обломками в многоэтажки, есть потерпевшие

В ночь на 7 мая Киев подвергся очередной атаке вражеских дронов: стали известны последствия ударов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

7 мая 2025 года враг атаковал Киев ударными беспилотниками .

Об этом сообщает глава КМВА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

  • Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. В Святошинском - на 10-этажный жилой дом.

  • Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.

  • В Святошинском горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

  • В Соломенском районе пожар на открытой территории.

  • У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет. 

  • У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки є 5 постраждалих. Деталі встановлюються.

Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie