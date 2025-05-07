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- Киев
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В Киеве прогремели взрывы: россияне попали обломками в многоэтажки, есть потерпевшие
В ночь на 7 мая Киев подвергся очередной атаке вражеских дронов: стали известны последствия ударов.
7 мая 2025 года враг атаковал Киев ударными беспилотниками .
Об этом сообщает глава КМВА Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.
Зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. В Святошинском - на 10-этажный жилой дом.
Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.
В Святошинском горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.
В Соломенском районе пожар на открытой территории.
У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.
У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки є 5 постраждалих. Деталі встановлюються.
Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты.