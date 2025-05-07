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- Киев
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Стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты
В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков ракеты, что привело к возгоранию.
В ночь на 7 мая 2025 года зафиксирован вызов медиков в Соломенский район Киева: там падение обломков ракеты.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Бригада следует на место.
"В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе. Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается", - добавил глава КМВА Тимур Ткаченко.
Напомним, что ранее Россия массированно атаковала Запорожье "Шахедами".