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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков ракеты, что привело к возгоранию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Попадание в Киеве

Попадание в Киеве / © из соцсетей

В ночь на 7 мая 2025 года зафиксирован вызов медиков в Соломенский район Киева: там падение обломков ракеты.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Бригада следует на место.

"В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе. Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается", - добавил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Напомним, что ранее Россия массированно атаковала Запорожье "Шахедами".

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