В Киеве прогремели взрывы: находитесь в укрытиях

Дрон / © ТСН.ua

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В ночь на 7 мая 2025 года в Киеве прогремели взрывы.

Город атаковали вражеские дроны.

"По враждебным целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях!", — заявили в КМВА.

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"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место следуют службы. Все детали устанавливаются", — добавил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты.