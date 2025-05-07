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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве прогремели взрывы: находитесь в укрытиях

В ночь на 7 мая Киев подвергся очередной атаке вражеских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 7 мая 2025 года в Киеве прогремели взрывы.

Город атаковали вражеские дроны.

"По враждебным целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях!", — заявили в КМВА.

"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место следуют службы. Все детали устанавливаются", — добавил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты.

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