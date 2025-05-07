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- Киев
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В Киеве прогремели взрывы: находитесь в укрытиях
В ночь на 7 мая Киев подвергся очередной атаке вражеских дронов.
В ночь на 7 мая 2025 года в Киеве прогремели взрывы.
Город атаковали вражеские дроны.
"По враждебным целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города. Призываем не игнорировать угрозу и находиться в укрытиях!", — заявили в КМВА.
"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место следуют службы. Все детали устанавливаются", — добавил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали обломки ракеты.