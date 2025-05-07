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- Київ
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У Києві прогриміли вибухи: росіяни поцілили уламками у багатоповерхівки, є потерпілі
У ніч на 7 травня Київ зазнав чергової атаки ворожих дронів: стали відомі наслідки ударів.
7 травня 2025 року ворог атакував Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.
Зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок.
Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку.
У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах.
У Соломʼянському районі пожежа на відкритій території.
У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.
У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки є 5 постраждалих. Деталі встановлюються.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де у Києві упали уламки ракети