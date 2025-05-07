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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві прогриміли вибухи: росіяни поцілили уламками у багатоповерхівки, є потерпілі

У ніч на 7 травня Київ зазнав чергової атаки ворожих дронів: стали відомі наслідки ударів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

7 травня 2025 року ворог атакував Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.

  • Зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському — на 10-поверховий житловий будинок.

  • Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. 

  • У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах.

  • У Соломʼянському районі пожежа на відкритій території.

  • У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет. 

  • У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки є 5 постраждалих. Деталі встановлюються.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де у Києві упали уламки ракети

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