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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киеву и ряду областей угрожает баллистика: в столице раздались взрывы

В Киеве работает ПВО для защиты от баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 7 мая 2025 года в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистикой.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в соцсетях.

Они предупредили о скорой ракетной цели в сторону Киева.

Позже в городе раздались взрывы.

Как сообщают мониторинговые каналы, Киев находится под баллистическим ударом из Брянска.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко .

Напомним, что ранее Россия массированно атаковала Запорожье "Шахедами" .

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