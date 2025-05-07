Киеву и ряду областей угрожает баллистика: в столице раздались взрывы

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В ночь на 7 мая 2025 года в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистикой.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в соцсетях.

Они предупредили о скорой ракетной цели в сторону Киева.

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Позже в городе раздались взрывы.

Как сообщают мониторинговые каналы, Киев находится под баллистическим ударом из Брянска.

"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко .

Напомним, что ранее Россия массированно атаковала Запорожье "Шахедами" .