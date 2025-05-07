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- Киев
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Киеву и ряду областей угрожает баллистика: в столице раздались взрывы
В Киеве работает ПВО для защиты от баллистики.
В ночь на 7 мая 2025 года в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара баллистикой.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в соцсетях.
Они предупредили о скорой ракетной цели в сторону Киева.
Позже в городе раздались взрывы.
Как сообщают мониторинговые каналы, Киев находится под баллистическим ударом из Брянска.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко .
Напомним, что ранее Россия массированно атаковала Запорожье "Шахедами" .