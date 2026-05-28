В ЕС заявили о выезде посольства США из Киева после угроз: Украина ответила, правда ли это

Посольство США в Киеве / © Associated Press

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев после угроз ударами со стороны России. Однако в МИД Украины опровергли эту информацию.

Заявление Каллас прозвучало во время общения с журналистами.

«Вчера из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте. Это также свидетельствует о мужестве сотрудников этих посольств. Но да, все европейские дипломаты остаются. Американцы же выехали», — сказала представительница ЕС.

Заметим, что в дипломатическом ведомстве США пока эту информацию не подтверждали и не опровергали.

В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментариях для медиа заявил, что информация о выезде американского посольства из Киева не соответствует действительности.

А пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что американские партнеры готовят реакцию и, вероятно, опровергнут заявление Каллас.

Угрозы России относительно атак на Киев — реакция международного сообщества

Напомним, 25 мая Министерство иностранных дел России фактически предупредило о новой волне ударов по Киеву. В российском ведомстве призвали иностранных граждан как можно скорее покинуть украинскую столицу. Также там заявили, что российская армия якобы переходит к систематическим атакам по предприятиям военно-промышленного комплекса, командным пунктам и так называемым «центрам принятия решений» в Киеве.

В ЕС заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на российские угрозы новыми атаками и призывы покинуть город, которые пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер назвала неприемлемой эскалацией. Из-за этого Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного РФ, призвав прекратить атаки на гражданских и начать реальные мирные переговоры, которые должны стартовать с полного и безусловного прекращения огня.

Комментируя угрозы РФ атаковать Киев, спикер МИД Китая Мао Нин традиционно призвала стороны воздержаться от эскалации и совместно создать условия для возобновления диалога, назвав переговоры единственным способом урегулирования «украинского кризиса».

