В ЕС заявили о выезде посольства США из Киева после угроз: Украина ответила, правда ли это
Кайя Каллас утверждает, что американцы уехали, но европейские представительства остаются. Официальный Киев уже прокомментировал это заявление.
Глава европейской дипломатии Кайя Каллас заявила, что посольство США покинуло Киев после угроз ударами со стороны России. Однако в МИД Украины опровергли эту информацию.
Заявление Каллас прозвучало во время общения с журналистами.
«Вчера из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте. Это также свидетельствует о мужестве сотрудников этих посольств. Но да, все европейские дипломаты остаются. Американцы же выехали», — сказала представительница ЕС.
Заметим, что в дипломатическом ведомстве США пока эту информацию не подтверждали и не опровергали.
В то же время спикер МИД Украины Георгий Тихий в комментариях для медиа заявил, что информация о выезде американского посольства из Киева не соответствует действительности.
А пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что американские партнеры готовят реакцию и, вероятно, опровергнут заявление Каллас.
Угрозы России относительно атак на Киев — реакция международного сообщества
Напомним, 25 мая Министерство иностранных дел России фактически предупредило о новой волне ударов по Киеву. В российском ведомстве призвали иностранных граждан как можно скорее покинуть украинскую столицу. Также там заявили, что российская армия якобы переходит к систематическим атакам по предприятиям военно-промышленного комплекса, командным пунктам и так называемым «центрам принятия решений» в Киеве.
В ЕС заявили, что не будут эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на российские угрозы новыми атаками и призывы покинуть город, которые пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер назвала неприемлемой эскалацией. Из-за этого Европейская служба внешних действий вызвала временного поверенного РФ, призвав прекратить атаки на гражданских и начать реальные мирные переговоры, которые должны стартовать с полного и безусловного прекращения огня.
Комментируя угрозы РФ атаковать Киев, спикер МИД Китая Мао Нин традиционно призвала стороны воздержаться от эскалации и совместно создать условия для возобновления диалога, назвав переговоры единственным способом урегулирования «украинского кризиса».