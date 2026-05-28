У ЄС заявили про виїзд посольства США з Києва після погроз: Україна відповіла, чи це правда

Посольство США в Києві / © Associated Press

Посольство США залишає Київ після погроз із боку Росії ударами по українській столиці.

Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

«Вчора з України надійшла інформація, що всі посольства, за винятком одного, залишилися на місці. Це також свідчить про мужність співробітників цих посольств. Але так, всі європейські дипломати залишаються. Американці ж виїхали», — сказала представниця ЄС.

Зауважимо, що у дипломатичному відомстві США наразі цю інформацію не підтверджували і не спростовували.

