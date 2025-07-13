Убийство полковника СБУ в Киеве: Малюк заявил о ликвидации киллеров

СБУ ликвидировала убийц их полковника в Киеве / © СБУ

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СБУ ликвидировала киллеров, убивших полковника Службы безопасности в Киеве.

Об этом сообщил глава ведомства Василий Малюк.

«Агентно-боевая группа ФСБ РФ была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено», — отметил Малюк.

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Убийство совершили два человека — мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить график дня и маршруты передвижения. Впоследствии он передал киллерам координаты схрона, где находился пистолет с глушителем.

Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались «залечь на дно». Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе произошла стрельба. В результате которой был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина скончался во время оказания медпомощи.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак предположил, что к убийству полковника СБУ Ивана Воронича может быть причастна Россия.

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