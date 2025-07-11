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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Тревога

Тревога / © ТСН.ua

В Киеве и ряде областей Украины 11 июля раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА», — говорится в сообщении.

В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.

Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Херсонской, Киовоградской, Одесской, Житомирской Черкасской областях, а также АР Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, по состоянию на утро 11 июля ВСУ уничтожили 1031620 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.

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