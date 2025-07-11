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- Киев
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве и ряде областей Украины 11 июля раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА», — говорится в сообщении.
В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.
Воздушная тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Киевской, Херсонской, Киовоградской, Одесской, Житомирской Черкасской областях, а также АР Крым.
Напомним, по состоянию на утро 11 июля ВСУ уничтожили 1031620 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.