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Убивство полковника СБУ в Києві: Малюк заявив про ліквідацію кілерів
Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно».
СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки у Києві.
Про це повідомив очільник відомства Василь Малюк.
«Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована до України і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено», — зазначив Малюк.
Вбивство здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом він передав кілерам координати схрону, де перебував пістолет з глушником.
Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.
Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий співробітник Служби безпеки України. Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, потерпілий чоловік помер під час надання меддопомоги.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що до вбивства полковника СБУ Івана Воронича може бути причетна Росія.