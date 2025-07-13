Убивство полковника СБУ в Києві: Малюк заявив про ліквідацію кілерів

СБУ ліквідувала вбивць їхнього полковника в Києві / © СБУ

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СБУ ліквідувала кілерів, які убили полковника Служби безпеки у Києві.

Про це повідомив очільник відомства Василь Малюк.

«Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована до України і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено», — зазначив Малюк.

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Вбивство здійснили двоє осіб — чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом він передав кілерам координати схрону, де перебував пістолет з глушником.

Здійснивши убивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Але співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині.

Нагадаємо, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої був вбитий співробітник Служби безпеки України. Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, потерпілий чоловік помер під час надання меддопомоги.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що до вбивства полковника СБУ Івана Воронича може бути причетна Росія.

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