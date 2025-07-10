В Киеве застрелили сотрудника СБУ

Полиция расследует убийство / © Полиция Киева

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Сегодня, 10 июля, в Киеве неизвестный застрелил сотрудника СБУ.

Эту информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в СБУ.

По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное производство.

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«Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)», — отметили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СБУ.

«Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу», — сообщил в свою очередь бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский.

Между тем, Национальная полиция устанавливает все обстоятельства стрельбы.

Напомним, 10 июля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе и столице. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

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Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина умер во время оказания медпомощи.

Дата публикации 12:25, 10.07.25 Количество просмотров 32 В Киеве убили полковника СБУ