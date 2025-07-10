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- Киев
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В Киеве застрелили сотрудника СБУ
В Киеве сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе произошла стрельба. В результате которой был убит сотрудник Службы безопасности Украины.
Сегодня, 10 июля, в Киеве неизвестный застрелил сотрудника СБУ.
Эту информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в СБУ.
По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное производство.
«Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)», — отметили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СБУ.
«Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу», — сообщил в свою очередь бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский.
Между тем, Национальная полиция устанавливает все обстоятельства стрельбы.
Напомним, 10 июля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе и столице. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.
Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина умер во время оказания медпомощи.