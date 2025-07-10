ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
589
Время на прочтение
1 мин

В Киеве застрелили сотрудника СБУ

В Киеве сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе произошла стрельба. В результате которой был убит сотрудник Службы безопасности Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция расследует убийство

Полиция расследует убийство / © Полиция Киева

Сегодня, 10 июля, в Киеве неизвестный застрелил сотрудника СБУ.

Эту информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в СБУ.

По факту убийства сотрудника СБУ в Голосеевском районе Киева возбуждено уголовное производство.

«Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)», — отметили «Интерфакс-Украина» в пресс-службе СБУ.

«Пятью выстрелами в упор, во время выхода из дома, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу», — сообщил в свою очередь бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский.

Между тем, Национальная полиция устанавливает все обстоятельства стрельбы.

Напомним, 10 июля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе и столице. Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Как рассказали источники в правоохранительных органах, пострадавший мужчина умер во время оказания медпомощи.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie