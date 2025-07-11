Авария в Киеве 11 июля / © Головне управління національної поліції Київської області

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В Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка 11 июля маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате ДТП пострадали по меньшей мере девять человек, среди которых несовершеннолетняя девушка.

Автопроисшествие около 17:00 по проспекту Леонида Каденюка, сообщают в полиции.

По предварительным данным, водитель маршрутного такси не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.

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Авария в Киеве 11 июля / © Головне управління національної поліції Київської області

Авария в Киеве 11 июля / © Головне управління національної поліції Київської області

В результате аварии пострадали по меньшей мере девять пассажиров, находившихся в маршрутке, получили травмы. Среди пострадавших — несовершеннолетняя девушка.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее, в Киевской области произошло ужасное ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик. Причиной аварии стал автобус Renault Master без водителя, самовольно покатившегося с обочины.



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