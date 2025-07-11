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В Киеве маршрутка вызвала ДТП — пострадали пассажиры (фото)
В Киеве маршрутка врезалась в припаркованный грузовик. Среди пострадавших — несовершеннолетняя девушка.
В Днепровском районе Киева на проспекте Леонида Каденюка 11 июля маршрутка столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате ДТП пострадали по меньшей мере девять человек, среди которых несовершеннолетняя девушка.
Автопроисшествие около 17:00 по проспекту Леонида Каденюка, сообщают в полиции.
По предварительным данным, водитель маршрутного такси не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся припаркованным в крайней правой полосе грузовиком.
В результате аварии пострадали по меньшей мере девять пассажиров, находившихся в маршрутке, получили травмы. Среди пострадавших — несовершеннолетняя девушка.
Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее, в Киевской области произошло ужасное ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик. Причиной аварии стал автобус Renault Master без водителя, самовольно покатившегося с обочины.