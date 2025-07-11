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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве запускают масштабную систему перехвата дронов РФ — как будет работать

На реализацию будет выделено 260 миллионов гривен. Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Массированные воздушные атаки стали новой нормой для украинских мирных жителей

Массированные воздушные атаки стали новой нормой для украинских мирных жителей / © t.me/SJTF_Odesa

В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских беспилотников, которые летят на украинскую столицу — «Чистое небо».

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского запускаем полноценную систему перехвата летящих в Киев вражеских дронов. Столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта „Чистое небо“, который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков», — отметил Ткаченко.

На реализацию будет выделено 260 миллионов гривен. Средства, по словам главы КМВА, пойдут на то, чтобы создать эффективную систему реагирования.

В частности, будет развернут центр подготовки операторов — это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице.

Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны.

Напомним, РФ в последние недели усилила свои воздушные атаки против Украины. Аналитики говорят, что РФ испытывает новую тактику во время атак дронов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор хочет, чтобы украинцы страдали и покидали страну из-за постоянных атак.

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