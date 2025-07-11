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В Киеве запускают масштабную систему перехвата дронов РФ — как будет работать
На реализацию будет выделено 260 миллионов гривен. Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны.
В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских беспилотников, которые летят на украинскую столицу — «Чистое небо».
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
«По поручению президента Украины Владимира Зеленского запускаем полноценную систему перехвата летящих в Киев вражеских дронов. Столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта „Чистое небо“, который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков», — отметил Ткаченко.
На реализацию будет выделено 260 миллионов гривен. Средства, по словам главы КМВА, пойдут на то, чтобы создать эффективную систему реагирования.
В частности, будет развернут центр подготовки операторов — это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице.
Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны.
Напомним, РФ в последние недели усилила свои воздушные атаки против Украины. Аналитики говорят, что РФ испытывает новую тактику во время атак дронов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор хочет, чтобы украинцы страдали и покидали страну из-за постоянных атак.