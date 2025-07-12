Трансплантация под обстрелами: во время атаки Киева врачи пересадили органы трем детям

Врачи / © pixabay.com

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В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые в истории медики провели трансплантацию органов от ребенка после фиксации смерти головного мозга. Донором стала 4-летняя девочка из Житомирской области, которая умерла в ночь на 10 июля. Несмотря на воздушную тревогу и обстрелы Киева, врачи смогли спасти жизни трех других детей.

Об этом говорится в сообщении НДСБ Охматдет в Facebook.

«Это история о человечности, силе родительского решения и медицине, которая не сдается даже под взрывами», — сообщили в «Охматдете».

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Героическое решение родителей

Когда консилиум врачей констатировал смерть мозга девочки, специалисты вместе с психологами провели сложную и очень деликатную беседу с семьей. Впервые в «Охматдете» удалось получить согласие родителей на посмертное донорство органов. Это дало шанс на жизнь сразу трем тяжелобольным детям.

Как спасали жизни

После согласия семьи началась срочная работа медиков совместно с Украинским центром трансплант-координации. Врачи в условиях обстрела организовали логистику, подобрали реципиентов и провели трансплантации.

Реципиентов определила Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ):

16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова, которая имела первый статус экстренности и находилась в реанимации, получила печень .

14-летний мальчик , который более семи месяцев жил на диализе, получил почки .

12-летней девочке с критическим состоянием в Институте сердца Минздрава пересадили сердце.

Операции длились более 13 часов

Несмотря на пролеты дронов, взрывы и сирены, врачи не прекратили операций. Ведь каждая минута была критически важной — чем быстрее органы пересаживаются, тем выше шансы на успех.

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«Я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям. Это впервые, когда в „Охматдете“ произошло и диагностирование смерти мозга, и забор органов, и сама трансплантация», — отметил трансплантолог Олег Годик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Шепетовке женщина стала посмертным донором. Родственники разрешили взять ее органы для пересадки. Благодаря этому сердце, печень и почки пересадили четырем людям во Львове и Киеве. Это спасло им жизнь.