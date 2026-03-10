Температура резко изменится: прогноз погоды в Киеве на 11 марта

Киев. / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

В среду, 11 марта, в Киеве значительно потеплеет. Хотя погода будет облачной, но осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, а днем повысится до 16° тепла. В то же время в Киевской области ночью будет прохладнее — от 3° тепла до 2° мороза. Днем столбики термометров покажут +12-17°.

