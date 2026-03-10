ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
355
Время на прочтение
1 мин

Температура резко изменится: прогноз погоды в Киеве на 11 марта

Синоптики порадовали киевлян прогнозом погоды.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

В среду, 11 марта, в Киеве значительно потеплеет. Хотя погода будет облачной, но осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, а днем повысится до 16° тепла. В то же время в Киевской области ночью будет прохладнее — от 3° тепла до 2° мороза. Днем столбики термометров покажут +12-17°.

Как сообщалось, в центре Киева обрушился потолок в подземном переходе на Лукьяновке. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Главной причиной разрушения специалисты называют сложные и нестабильные погодные условия, которые наблюдались в столице в последнее время.

Дата публикации
Количество просмотров
355
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie