Более длительные отключения света: "Укрэнерго" заявило об изменениях в графиках 10 марта
Сегодня части потребителей продлили отключение света.
Во вторник, 10 марта, в Киеве и Киевской области применят более длительные отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
По команде «Укрэнерго», в течение сегодняшнего дня в отдельных районах столицы и Киевщины вынужденно вводятся более длительные отключения электроэнергии.
Более длительные отключения света в Киеве будут касаться трех районов:
Соломенский;
Голосеевский;
Святошинский.
В ДТЭК отмечают, что обесточивание происходит по индивидуальным графикам.
В то же время в Киевской области дополнительные отключения применят в Бучанском районе области.
Отключение света
Во вторник, 10 марта, «Укрэнерго» ввело графики отключения света — в энергосистеме есть дефицит мощности. Ограничения для бытовых потребителей и промышленного сектора действуют с 08:00 до 24:00.
Сегодня новые отключения света произошли в пяти областях Украины. Ночью армия РФ совершила новые атаки на энергетику в прифронтовых регионах: Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Сумщине и Харьковщине.