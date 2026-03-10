ТСН в социальных сетях

Киев
150
1 мин

Более длительные отключения света: "Укрэнерго" заявило об изменениях в графиках 10 марта

Сегодня части потребителей продлили отключение света.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

Во вторник, 10 марта, в Киеве и Киевской области применят более длительные отключения света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

По команде «Укрэнерго», в течение сегодняшнего дня в отдельных районах столицы и Киевщины вынужденно вводятся более длительные отключения электроэнергии.

Более длительные отключения света в Киеве будут касаться трех районов:

  • Соломенский;

  • Голосеевский;

  • Святошинский.

В ДТЭК отмечают, что обесточивание происходит по индивидуальным графикам.

В то же время в Киевской области дополнительные отключения применят в Бучанском районе области.

Отключение света

Во вторник, 10 марта, «Укрэнерго» ввело графики отключения света — в энергосистеме есть дефицит мощности. Ограничения для бытовых потребителей и промышленного сектора действуют с 08:00 до 24:00.

Сегодня новые отключения света произошли в пяти областях Украины. Ночью армия РФ совершила новые атаки на энергетику в прифронтовых регионах: Донецкой, Запорожье, Днепропетровщине, Сумщине и Харьковщине.

