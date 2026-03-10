ТСН у соціальних мережах

Київ
271
1 хв

Більш тривалі відключення світла: "Укренерго" заявило про зміни у графіках 10 березня

Сьогодні частині споживачів подовжили відключення світла.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

У вівторок, 10 березня, у Києві та Київській області застосують більш тривалі відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За командою «Укренерго», протягом сьогоднішнього дня в окремих районах столиці та Київщини вимушено запроваджують більш тривалі відключення електроенергії.

Триваліші відключення світла в Києві стосуватимуться трьох районів:

  • Солом’янський;

  • Голосіївський;

  • Святошинський.

У ДТЕК наголошують, що знеструмлення відбуваються за індивідуальними графіками.

Водночас на Київщині додаткові відключення застосують у Бучанському районі області.

Відключення світла

На вівторок, 10 березня, «Укренерго» запровадило графіки відключення світла — в енергосистемі є дефіцит потужності. Обмеження для побутових споживачів і промислового сектору діють від 08:00 до 24:00.

Сьогодні нові відключення світла сталися у п’яти областях України. Вночі армія РФ здійснила нові атаки на енергетику у прифронтових регіонах: на Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині.

