- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 1 хв
Більш тривалі відключення світла: "Укренерго" заявило про зміни у графіках 10 березня
Сьогодні частині споживачів подовжили відключення світла.
У вівторок, 10 березня, у Києві та Київській області застосують більш тривалі відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
За командою «Укренерго», протягом сьогоднішнього дня в окремих районах столиці та Київщини вимушено запроваджують більш тривалі відключення електроенергії.
Триваліші відключення світла в Києві стосуватимуться трьох районів:
Солом’янський;
Голосіївський;
Святошинський.
У ДТЕК наголошують, що знеструмлення відбуваються за індивідуальними графіками.
Водночас на Київщині додаткові відключення застосують у Бучанському районі області.
Відключення світла
На вівторок, 10 березня, «Укренерго» запровадило графіки відключення світла — в енергосистемі є дефіцит потужності. Обмеження для побутових споживачів і промислового сектору діють від 08:00 до 24:00.
Сьогодні нові відключення світла сталися у п’яти областях України. Вночі армія РФ здійснила нові атаки на енергетику у прифронтових регіонах: на Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині.