Температура різко зміниться: прогноз погоди в Києві на 11 березня

Синоптики потішили киян прогнозом погоди.

Київ.

Київ. / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У середу, 11 березня, в Києві значно потеплішає. Хоч погода буде хмарною, але опадів не очікується.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У столиці очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві температура повітря вночі становитиме 0-2° тепла, а вдень підвищиться аж до 16° тепла. Водночас на Київщині вночі буде прохолодніше - від 3° тепла до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть +12-17°.

Як повідомлялося, у центрі Києва обвалилася стеля в підземному переході на Лук’янівці. Внаслідок події ніхто з людей не постраждав. Головною причиною руйнування фахівці називають складні та нестабільні погодні умови, які спостерігалися у столиці останнім часом.

