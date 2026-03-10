ТСН у соціальних мережах

У Києві перевірка документів закінчилась застосуванням сльозогінного газу: що сталося (відео)

У поліції розповіли деталі затримання військового, який перебував у СЗЧ.

Автор публікації
Олександр Марущак
Поліція Києва прокоментувала інцидент на Оболоні: затримано чоловіка, який перебував у СЗЧ

У Києві перевірка облікових документів поліцією та представників ТЦК закінчилася застосуванням газового балончику. Подія сталася в Оболонському районі на вулиці Північній.

У Мережі з’явилося відео інциденту.

На кадрах видно, що чоловіка, який пручається, четверо чоловіків намагаються доправити до автомобіля. Хтось із цивільних намагався втрутитися у цей процес. Поліцейська застосувала проти перехожого сльозогінний балончик.

На місці зібралося багато людей. Одна з жінок захищала затриманого чоловіка і казала, що люди просто не витримують, тому і йдуть у СЗЧ, а поліцейські тільки газом бризкають.

У поліції Києва розповіли, що під час перевірки документів було виявлено 27-річного чоловіка, який перебував у СЗЧ.

«Під час затримання військовослужбовця, який перебуває у СЗЧ, громадяни намагались завадити працівникам поліції та ТЦК, чинили опір, на законні вимоги правоохоронців не реагували, у зв’язку з чим поліцейська застосувала газ дратівливої дії», — розповіли у поліції Києва.

Правоохоронці стверджують, що затримана особа є військовослужбовцем, перебувала у СЗЧ, на час перевірки документів перебувала у стані алкогольного спʼяніння. Чинила супротив правоохоронним органам. Її було затримано та передано Військовій службі правопорядку (ВСП).

Щодо інциденту із застосуванням газового балону проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Троєщині сталася бійка між цивільними громадянам та працівниками поліції і ТЦК.

