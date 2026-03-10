В Киеве проверка документов закончилась применением слезоточивого газа: что произошло (видео)

Полиция Киева прокомментировала инцидент на Оболони: задержан мужчина, который находился в СЗЧ

Реклама

В Киеве проверка учетных документов полицией и представителей ТЦК завершилась применением газового баллончика. Событие произошло в Оболонском районе по улице Северной.

В Сети появилось видео инцидента.

На кадрах видно, что мужчину, который сопротивляется, четверо мужчин пытаются доставить в автомобиль. Кто-то из гражданских пытался вытравиться в этот процесс. Полицейская применила против прохожего слезоточивый баллончик.

Реклама

На месте собралось много людей. Одна из женщин защищала задержанного мужчину и говорила, что люди просто не выдерживают, потому и идут в СЗЧ, а полицейские только брызгают газом.

В полиции Киева рассказали, что во время проверки документов был обнаружен 27-летний мужчина, который находился в СЗЧ.

«Во время задержания находящегося в СЗЧ военнослужащего граждане пытались помешать работникам полиции и ТЦК, сопротивлялись, на законные требования правоохранителей не реагировали, в связи с чем полицейская применила газ раздражающего действия», — рассказали в полиции Киева.

Правоохранители и утверждают, что задержанное лицо является военнослужащим, находилось в СЗЧ, на время проверки документов находилось в состоянии алкогольного опьянения. Сопротивлявшегося человека передали правоохранительным органам. Он был задержан и передана Военной службе правопорядка (ВСП).

Реклама

Об инциденте с применением газового баллона проводится проверка.

Дата публикации 19:47, 10.03.26 Количество просмотров 11 В Киеве военные ТЦК применили газовый баллончик против гражданских

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине произошла потасовка между гражданскими гражданами и работниками полиции и ТЦК.