Бізнес на крові: у Києві затримали колишнього депутата від ОПЗЖ за співпрацю з РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру ексдепутату від забороненої партії ОПЗЖ за фактом співпраці з Росією після повномасштабного вторгнення. Чоловік, який нині є директором промислового підприємства, продовжував вести бізнес на тимчасово окупованих територіях.

Про це пише пресслужба СБУ та Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє «Радіо Свобода», ймовірно, йдеться про Геннадія Мініна, він є колишнім депутатом та керував Трипільським пакувальним комбінатом, який має виробничі потужності на Луганщині та філії у Київській і Дніпропетровській областях. У 2022 році він перереєстрував завод за російським законодавством і продовжив співпрацю з російським постачальником обладнання.

За договором 2021 року підприємство замовило обладнання на 1,1 мільйона євро, 800 тисяч було внесено як передплату. Після початку війни поставки оформлювали через білоруську компанію-посередника та доставляли в Україну, при цьому податки надходили до бюджету Росії.

«Податки та інші платежі з цієї оборудки надійшли до бюджету рф, фактично спонсоруючи війну кремля проти України», — кажуть в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Що відомо про Геннадія Мініна і бізнес на окупованих територіях

Журналісти спільного розслідування «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода»), «Слідство.Інфо» та KibOrg з’ясували, що бізнесмен Геннадій Мінін може бути причетним до створення компаній-клонів українських підприємств на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Розслідувачі також зазначають, що Мінін, ймовірно, має російське громадянство.

За даними журналістів, підприємства «РКТК» і «Донмакр», які входять до корпоративної групи комбінату, були перереєстровані за російським законодавством. Восени 2022 року нібито з’явилися «клони» компаній у російському реєстрі з тими ж назвами, де керівником зазначався Мінін.

У листопаді 2024 року на договорах між російським аналогом «РКТК» і компанією «Южно-региональный регистратор» були вказані «ЛНР» та, ймовірно, підпис Мініна. Інший документ мав шапку «Донецька народна республіка».

Адвокат Мінiна заперечує його причетність до підписання цих документів, стверджуючи, що «фотографії договорів свідчать про неправомірні дії третіх осіб з метою заволодіння активами ПрАТ РКТК, що залишилися у Рубіжному Луганської області».

Журналісти повідомляють, що Мінін і його дружина Наталія, ймовірно, мають російське громадянство — паспорт підприємця, станом на березень 2026 року, залишається дійсним. Крім того, «РКТК» було одним із трьох підприємств, з яких російський президент Володимир Путін зняв санкції після зустрічі з Віктором Медведчуком, колишнім депутатом ОПЗЖ.

Нині Мінін володіє кількома підприємствами з виробництва картонних упаковок і перероблення паперу. Серед них — Трипільський пакувальний комбінат на Київщині, з яким «Укрпошта» уклала контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ», який перебував у розшуку за підозрою в державній зраді.

До слова, на Івано-Франківщині перед судом постане депутат Загвіздянської сільської ради, який тривалий час переховувався від українського правосуддя за кордоном. Чоловіка звинувачують у привласненні понад 2,5 мільйона гривень з фонду заробітної плати педагогів.