Бизнес на крови: в Киеве задержали бывшего депутата от ОПЗЖ за сотрудничество с РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении эксдепутату от запрещенной партии ОПЗЖ по факту сотрудничества с Россией после полномасштабного вторжения. Мужчина, ныне являющийся директором промышленного предприятия, продолжал вести бизнес на временно оккупированных территориях.

Об этом пишет пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора.

Как сообщает «Радио Свобода», вероятно, речь идет о Геннадии Минине, он является бывшим депутатом и руководил Трипольским упаковочным комбинатом, который имеет производственные мощности в Луганской области и филиалы в Киевской и Днепропетровской областях. В 2022 году он перерегистрировал завод по российскому законодательству и продолжил сотрудничество с российским поставщиком оборудования.

По договору 2021 года предприятие заказало оборудование на 1,1 миллиона евро, 800 тысяч было внесено в качестве подписки. После войны поставки оформляли через белорусскую компанию-посредника и доставляли в Украину, при этом налоги поступали в бюджет России.

«Налоги и другие платежи с этой сделки поступили в бюджет России, фактически спонсируя войну кремля против Украины», — говорят в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Что известно о Геннадии Минине и бизнесе на оккупированных территориях

Журналисты совместного расследования Схемы (проект Радио Свобода), Следствие.Инфо и KibOrg выяснили, что бизнесмен Геннадий Минин может быть причастен к созданию компаний-клонов украинских предприятий на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Расследователи также отмечают, что у Минина, вероятно, есть российское гражданство.

По данным журналистов, входящие в корпоративную группу комбината предприятия «РКТК» и «Донмакр» были перерегистрированы по российскому законодательству. Осенью 2022 г. якобы появились «клоны» компаний в российском реестре с теми же названиями, где руководителем отмечался Минин.

В ноябре 2024 г. на договорах между российским аналогом «РКТК» и компанией «Южно-региональный регистратор» были указаны «ЛНР» и, вероятно, подпись Минина. Другой документ имел шапку «Донецкая народная республика».

Адвокат Минина отрицает его причастность к подписанию этих документов, утверждая, что «фотографии договоров свидетельствуют о неправомерных действиях третьих лиц с целью завладения оставшимися в Рубежном Луганской области активами ЧАО РКТК».

Журналисты сообщают, что у Минина и его жены Наталья, вероятно, есть российское гражданство — паспорт предпринимателя, по состоянию на март 2026 года, остается действительным. Кроме того, «РКТК» было одним из трех предприятий, с которых российский президент Владимир Путин снял санкции после встречи с Виктором Медведчуком, бывшим депутатом ОПЗЖ.

В настоящее время Минин владеет несколькими предприятиями по производству картонных упаковок и переработке бумаги. Среди них — Трипольский упаковочный комбинат в Киевской области, с которым «Укрпочта» заключила контракты на поставку коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Украине задержан народный депутат IX созыва от запрещенной политической партии «ОПЗЖ», который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

К слову, в Ивано-Франковской области перед судом предстанет депутат Загвоздянского сельского совета, который длительное время скрывался от украинского правосудия за границей. Мужчину обвиняют в присвоении более 2,5 миллиона гривен из фонда заработной платы педагогов.