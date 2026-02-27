Синоптики рассказали, какой погодой завершится февраль в Киеве

Киев. / © УНИАН

В субботу, 28 февраля, в Киеве станет теплее. Хотя ночью еще держится мороз, но днем столбики термометров поднимутся до "плюсов".

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В последний день зимы в столице ожидается переменная облачность. без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с.

В Киеве ночью температура воздуха будет 3-5 градусов мороза, а днем повысится до 2-4 градусов тепла. В Киевской области ночью ожидается 1-6° мороза, а днем 0-5° тепла.

