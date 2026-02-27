- Дата публикации
Синоптики рассказали, какой погодой завершится февраль в Киеве
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах.
В субботу, 28 февраля, в Киеве станет теплее. Хотя ночью еще держится мороз, но днем столбики термометров поднимутся до "плюсов".
Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".
В последний день зимы в столице ожидается переменная облачность. без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с.
В Киеве ночью температура воздуха будет 3-5 градусов мороза, а днем повысится до 2-4 градусов тепла. В Киевской области ночью ожидается 1-6° мороза, а днем 0-5° тепла.
