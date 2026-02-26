Высмеивал мемориал погибших воинов в Киеве: что известно о циничном нарушителе (фото)

Задержанный военным в СЗЧ / © Полиция Киева

Полиция Киева установила личность мужчины, который на видео в Сети цинично высмеивал мемориал на Майдане, посвященный погибшим на войне украинцам. После своей позорной выходки мужчина сбрил усы, чтобы его не узнали на улице.

Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в полиции Киева.

О противоправных действиях мужчины правоохранителям стало известно вчера, когда в соцсетях появилось видео, на котором правонарушитель, находясь на Майдане Независимости, высмеивал место памяти павших Героев и требовал «убрать флажки».

Установлено, что автором этого видео был 37-летний киевлянин, который находится в СОЧ.

Полицейские задержали мужчину по месту жительства. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

© Полиция Киева

Правоохранители передали мужчину Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем будет определять меру его ответственности.

Как сообщалось ранее, накануне, 25 февраля, мужчина с ником igor_volokha продемонстрировал свое позорное отношение к памяти погибших украинских бойцов. Так, он записал видео, на котором находится на Майдане Независимости. На кадрах он громко смеется и требует убрать украинские флаги с локации.

