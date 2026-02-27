ТСН у соціальних мережах

106
1 хв

Синоптики розповіли, якою погодою завершиться лютий у Києві

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах.

Олена Капнік
Київ.

Київ. / © УНІАН

У суботу, 28 лютого, у Києві потеплішає. Хоч вночі ще тримається мороз, але вдень стовпчики термометрів піднімуться до «плюсів».

Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

В останній день зими у столиці очікується мінлива хмарність. без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість вітру 5-10 м/с.

У Києві вночі температура повітря буде 3-5° морозу, а вдень підвищиться до 2-4° тепла. На Київщині вночі очікується 1-6° морозу, а вдень 0-5° тепла.

Як повідомлялося, ціни на оренду квартир у Києві «обвалилися». За останні шість місяців цінник зменшився приблизно на 3000 грн — це менше на 11%. Якщо наприкінці літа 2025-го орендарі платили близько 26 тис. грн, то нині середній показник становить приблизно 22 945 грн.

106
