Синоптики розповіли, якою погодою завершиться лютий у Києві

У суботу, 28 лютого, у Києві потеплішає. Хоч вночі ще тримається мороз, але вдень стовпчики термометрів піднімуться до «плюсів».

Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

В останній день зими у столиці очікується мінлива хмарність. без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Швидкість вітру 5-10 м/с.

У Києві вночі температура повітря буде 3-5° морозу, а вдень підвищиться до 2-4° тепла. На Київщині вночі очікується 1-6° морозу, а вдень 0-5° тепла.

