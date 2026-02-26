ТСН у соціальних мережах

Ціни на оренду квартир у Києві "обвалилися": що трапилось і що буде з ринком далі

Зниження цін на квартири в Києві не буде довгостроковим трендом.

Віра Хмельницька
Оренда в Києві / © iStock

У Києві знизилася середня вартість оренди квартир. За останні шість місяців цінник зменшився приблизно на 3 000 грн. Якщо наприкінці літа 2025 року орендарі платили близько 26 тис. грн, то нині середній показник становить орієнтовно 22 945 грн. У відсотках це понад 11% падіння.

ПРо це йдеться у матеріалі telegraf.

Короткострокове здешевлення — не тренд року

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, житло у столиці, навпаки, здорожчало приблизно на 10,5% (+2 200 грн). Ба більше, лише за останній місяць зафіксовано приріст на 5,5%, що становить майже 1 200 грн, пишуть оглядачі.

Аналітики профільних платформ зазначають також, що ринок, імовірно, досяг локального мінімуму й починає розвертатися в бік зростання. Тож «вікно можливостей» для дешевшої оренди може виявитися коротким.

Серед факторів, які вплинули на просідання, — масовані обстріли та перебої з електро-, тепло- й водопостачанням. Нестабільність змусила частину орендарів відкласти переїзди або переглянути вимоги до житла.

Де найдешевша орнеда в Києві

Різниця між районами столиці сягає майже 24 тис. грн на місяць.

Найбільш доступним залишається Дарницький район — у середньому 14 750 грн. Далі йдуть:

  • Оболонь — 17 000 грн;

  • Святошин — 17 500 грн;

  • Деснянський район — 18 000 грн;

  • Солом’янський — 19 300 грн.

Найдорожчі локації столиці

Лідером за цінами стабільно залишається Шевченківський район. Там платять близько 38 720 грн на місяць.

До переліку найдорожчих також входять:

  • Дніпровський район — 32 000 грн

  • Поділ — 29 014 грн

Дещо нижчі, але все ще високі показники демонструють Печерськ (27 149 грн) та Голосіївський район (24 000 грн).

Скільки коштують «однушки», «двушки» і «трьошки» в столиці

Найбільше оголошень серед однокімнатних квартир зосереджено у сегментах 10 000, 13 000, 25 000 та 35 000 грн (кожен — близько 9,7% пропозицій).

У двокімнатному сегменті найпоширеніша ціна — 14 400 грн. Приблизно 14% власників виставляють житло саме за такою ставкою.

Трикімнатні квартири демонструють розрив між бюджетом і преміумом. Найчастіше зустрічаються три рівні:

  • 14 400 грн

  • 18 000 грн

  • 43 200 грн

Кожен із цих сегментів займає близько 13,3% ринку.

Рієлторка Ірина Седляр пояснює в коментарі, що орієнтуватися на січневу статистику не варто, адже початок року традиційно менш активний.

«Щодо цін на оренду в Києві на початку року — вони в цілому залишаються стабільними порівняно з груднем. Однокімнатні трохи дешевші, 2-3-кімнатні — практично без змін. Але тут важливо не забувати, що січень завжди не найактивніший місяць на ринку, тому сильно орієнтуватися на нього не варто».

2026 року фіксується зміщення фокуса з локації на технічні характеристики будинку.

«На фоні нестабільного енергозабезпечення орендарі стали готові платити більше за житло, де можна жити автономно. Наявність газової плити, автономного опалення або генератора сьогодні — це свого роду преміумкритерій для оренди», — каже експертка.

За словами Седляр, активність зберігається не лише в центрі, а й на лівому березі — зокрема на Позняках та Осокорках. Орендарі дедалі частіше обирають конкретний житловий комплекс, а не просто район.

Нагадаємо, раніше попереджали про фейкові оголошення з поміткою «без співпраці» на ринку оренди.

До того ж на квартири в Києві змінився попит. Йшлося про те, як змінився ринок житла столиці після атак на ТЕЦ.

