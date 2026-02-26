Цены на аренду квартир в Киеве "обвалились": что случилось и что будет с рынком дальше

Аренда в Киеве / © iStock

В Киеве понизилась средняя стоимость аренды квартир. За последние шесть месяцев ценник снизился примерно на 3 000 грн. Если в конце лета 2025 арендаторы платили около 26 тыс. грн, то сейчас средний показатель составляет ориентировочно 22 945 грн. В процентах это более 11% падения.

Об этом говорится в материале telegraf.

Краткосрочное удешевление — не тренд года

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, жилье в столице, наоборот, подорожало примерно на 10,5% (+2 200 грн). Более того, только за последний месяц зафиксирован прирост на 5,5%, что составляет почти 1 200 грн, пишут обозреватели.

Аналитики профильных платформ отмечают также, что рынок, вероятно, достиг локального минимума и начинает разворачиваться в сторону роста. Поэтому «окно возможностей» для более дешевой аренды может оказаться коротким.

Среди факторов, оказавших влияние на проседание, — массированные обстрелы и перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Нестабильность вынудила часть арендаторов отложить переезды или пересмотреть требования к жилью.

Где самая дешевая орнеда в Киеве

Разница между районами столицы составляет почти 24 тыс. грн в месяц.

Наиболее доступным остается Дарницкий район — в среднем 14 750 грн. Дальше идут:

Оболонь — 17 000 грн;

Святошино — 17 500 грн;

Деснянский район — 18 000 грн;

Соломенский — 19 300 грн.

Самые дорогие локации столицы

Лидером по ценам стабильно остается Шевченковский район. Там платят около 38720 грн в месяц.

В число самых дорогих также входят:

Днепровский район — 32 000 грн

Раздел — 29 014 грн

Несколько более низкие, но все еще высокие показатели демонстрируют Печерск (27 149 грн) и Голосеевский район (24 000 грн).

Сколько стоят «однушки», «двушки» и «трешки» в столице

Больше объявлений среди однокомнатных квартир сосредоточено в сегментах 10 000, 13 000, 25 000 и 35 000 грн (каждый — около 9,7% предложений).

В двухкомнатном сегменте самая распространенная цена — 14 400 грн. Приблизительно 14% собственников выставляют жилье именно по такой ставке.

Трехкомнатные квартиры показывают разрыв между бюджетом и премиумом. Чаще встречаются три уровня:

14 400 грн

18 000 грн

43 200 грн

Каждый из этих сегментов занимает около 13,3% рынка.

Риелтор Ирина Седляр объясняет в комментарии, что ориентироваться на январскую статистику не стоит, ведь начало года традиционно менее активно.

«О ценах на аренду в Киеве в начале года — они в целом остаются стабильными по сравнению с декабрем. Однокомнатные чуть более дешевые, 2-3-комнатные — практически без изменений. Но здесь важно не забывать, что январь всегда не самый активный месяц на рынке, поэтому сильно ориентироваться на него не стоит».

В 2026 году фиксируется смещение фокуса по локации на технические характеристики дома.

«На фоне нестабильного энергообеспечения арендаторы стали готовы платить больше за жилье, где можно жить автономно. Наличие газовой плиты, автономного отопления или генератора сегодня — это своего рода премиумкритерий для аренды», — говорит эксперт.

По словам Седляр, активность сохраняется не только в центре, но и на левом берегу, в частности, на Позняках и Осокорках. Арендаторы все чаще выбирают конкретный жилой комплекс, а не просто район.

