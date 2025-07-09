На Киевщине ранена женщина в результате атаки дронов

БПЛА Shahed

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В Броварском районе Киевской области в результате вражеской атаки беспилотниками ранения получила женщина 1980 года рождения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

«К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки ранена женщина 1980 года рождения. Пока ее госпитализируют в местную больницу», — отметил он.

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По предварительному диагнозу у пострадавшей закрыт перелом грудной клетки. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Калашник добавил, что враг продолжает массированную атаку беспилотниками по мирным населенным пунктам области.

«Прошу всех находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких», — призвал глава ОВА.

Более подробная информация будет обнародована впоследствии.

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Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 9 июля сработали силы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.