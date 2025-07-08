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- Киев
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В Киеве неизвестный застрелил мужчину в авто: полиция расследует убийство (обновлено)
В Киеве расследуют загадочное убийство мужчины. Он находился в своем автомобиле, когда неизвестный совершил вооруженное нападение и скрылся.
В Деснянском районе Киева неизвестный застрелил мужчину в автомобиле. Поліція встановлює обставини вбивства.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали стрельбы в Деснянском районе
Как отмечается, сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра.
«Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и выстрелил из оружия, после чего скрылся. От полученного огнестрельного ранения потерпевший погиб», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, работники уголовного розыска, кинологи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Принимаются меры по установлению и задержанию нападающего.
Впоследствии стало известно, что полиция установила личность погибшего — это 48-летний местный житель.
Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления.
«За совершение умышленного убийства предусмотрено наказание — до пятнадцати лет лишения свободы», — напомнили в ведомстве.
Ранее в немецком городе Хемниц (федеральная земля Саксония) прохожий получил огнестрельное ранение, когда по нему выстрелили прямо из окна жилого дома вечером пятницы, 4 июля. Пострадавшим оказался 41-летний гражданин Украины.
Пострадавшего немедленно госпитализировали в местную клинику. Угрозы для его жизни нет, состояние стабильное, но он нуждается в стационарном лечении.
Правоохранители немедленно оцепили район вокруг места происшествия. Из-за неизвестной угрозы на место прибыли бойцы спецназа. Стрельца нашли и арестовали.