В Киеве приостановили аварийно-спасательные работы после массированного обстрела: в чем причина

Последствия атаки на Киев

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После массированного ракетного удара по Киеву все пожары были ликвидированы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Были вывезены более 1280 тонн мусора и строительных конструкций.

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На одной из локаций спасатели приостановили работы по разбору завалов.

«Работы возобновят завтра утром», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате обстрела пострадали 26 человек, среди которых один ребенок. К сожалению, один человек погиб.

Напомним, Киев в ночь на 4 июля подвергся одной из самых масштабных комбинированных атак с начала полномасштабной войны.

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Россия выпустила по Украине более 550 средств воздушного нападения, большинство из которых были нацелены именно на столицу. В результате атаки зафиксировано более 20 точек с разрушениями и повреждениями в разных районах Киева.

Больше всего пострадал Соломенский район. В микрорайоне Отрадный повреждены жилые дома, магазины, школа и объекты инфраструктуры. Всего в районе пострадало более 30 многоквартирных домов, 5 образовательных учреждений, десятки частных домов.

В Святошинском районе получили повреждения по меньшей мере 6 локаций, больше всего — на проспекте Леся Курбаса. Пострадали не менее 10 многоэтажек, в некоторых разрушены по несколько этажей.

В Днепровском районе зафиксированы локальные повреждения, среди прочего — вблизи лицея обнаружены обломки вражеских дронов.

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В Дарницком районе части беспилотников обнаружены на открытых территориях. Масштабных повреждений нет.

В Шевченковском районе повреждены два жилых дома, которые еще не были заселены.

В Голосеевском районе части вражеских объектов обнаружены в разных точках района.