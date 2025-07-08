Массированный удар по Киеву 4 июля: количество погибших снова выросло

Атака на Киев 4 июля. / © Associated Press

Реклама

В Киеве выросло количество погибших в результате массированной атаки ночью 4 июля. Известно о трех жертвах.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко 8 июля.

"К сожалению, вражеская атака в ночь на 4 июля унесла еще одну жизнь. Один пострадавший скончался в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь", - подчеркнул чиновник.

Реклама

Напомним, ночью на 4 июля армия РФ ударила по Киеву дронами и баллистикой. Последствия атаки были зафиксированы в нескольких районах столицы. Больше всего пострадал Соломенский. Там повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов.

Заметим, в ту ночь Киев пережил одну из самых больших комбинированных атак . 550 средств воздушного нападения по Украине. И почти все, чем атаковала Россия, летело на столицу.

Дата публикации 17:55, 07.07.25 Количество просмотров 11 Ракетой прямо в детскую больницу! Болезненные воспоминания об обстреле Охматдета