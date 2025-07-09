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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве сработала ПВО из-за атаки дронов

В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны были активированы в Киеве из-за атаки вражеских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Associated Press

В Киеве в ночь на 9 июля сработали силы противовоздушной обороны из — за атаки беспилотников.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

«В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что Киев атакуют целый ряд вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что вечером 8 июля в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских «Шахедов».

Мы ранее информировали, что сколько «Шахедов» Россия планирует запускать по Украине.

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