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В Киеве сработала ПВО из-за атаки дронов
В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны были активированы в Киеве из-за атаки вражеских дронов.
В Киеве в ночь на 9 июля сработали силы противовоздушной обороны из — за атаки беспилотников.
Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что Киев атакуют целый ряд вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что вечером 8 июля в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы от вражеских «Шахедов».
Мы ранее информировали, что сколько «Шахедов» Россия планирует запускать по Украине.