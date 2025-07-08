Стало известно, кем был мужчина, которого застрелили в авто в Киеве

Полиция на месте преступления / © Полиция Киева

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В понедельник утром, 8 июля, в Деснянском районе Киева неизвестный мужчина выстрелил в окно припаркованного авто, в котором находился местный житель. К сожалению, 48-летний мужчина погиб — им оказался владелец небольшого шиномонтажного сервиса.

Об этом сообщило издание КИЕВ24.

Как рассказал знакомый покойного, господин Виктор, тот был отзывчивым и добрым человеком. По его словам, мужчина помогал соседям и даже оплатил операцию его дочери.

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Мотивы нападения пока неизвестны. Виктор не понимает, что могло стать причиной для совершения такого преступления.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра. Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство». За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье мужчина открыл огонь по авто с ребенком. В то же время в полиции сообщили, что двое подростков 14 и 16 лет напали на мужчину в одесском парке, открыв по нему стрельбу из пневматических пистолетов. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с особой дерзостью.