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- Киев
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Стало известно, кем был мужчина, которого застрелили в авто в Киеве
В Деснянском районе Киева произошло убийство местного жителя. Предприниматель погиб от выстрела в окно своего авто.
В понедельник утром, 8 июля, в Деснянском районе Киева неизвестный мужчина выстрелил в окно припаркованного авто, в котором находился местный житель. К сожалению, 48-летний мужчина погиб — им оказался владелец небольшого шиномонтажного сервиса.
Об этом сообщило издание КИЕВ24.
Как рассказал знакомый покойного, господин Виктор, тот был отзывчивым и добрым человеком. По его словам, мужчина помогал соседям и даже оплатил операцию его дочери.
Мотивы нападения пока неизвестны. Виктор не понимает, что могло стать причиной для совершения такого преступления.
Напомним, сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра. Открыто уголовное производство по статье «умышленное убийство». За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что на Прикарпатье мужчина открыл огонь по авто с ребенком. В то же время в полиции сообщили, что двое подростков 14 и 16 лет напали на мужчину в одесском парке, открыв по нему стрельбу из пневматических пистолетов. Их подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц с особой дерзостью.