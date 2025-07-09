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На Київщині поранено жінку внаслідок атаки дронів
Унаслідок масованої атаки ворожих безпілотників по Київській області зафіксовано постраждалу — у Броварському районі поранено жінку.
У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки безпілотниками поранення дістала жінка 1980 року народження.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
«На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні», — зазначив він.
За попереднім діагнозом у постраждалої — закритий перелом грудної клітини. Їй надається вся необхідна медична допомога.
Калашник додав, що ворог продовжує масовану атаку безпілотниками по мирних населених пунктах області.
«Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав очільник ОВА.
Більш детальна інформація буде оприлюднена згодом.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 9 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.