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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині поранено жінку внаслідок атаки дронів

Унаслідок масованої атаки ворожих безпілотників по Київській області зафіксовано постраждалу — у Броварському районі поранено жінку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed

У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки безпілотниками поранення дістала жінка 1980 року народження.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«На жаль, у Броварському районі внаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні», — зазначив він.

За попереднім діагнозом у постраждалої — закритий перелом грудної клітини. Їй надається вся необхідна медична допомога.

Калашник додав, що ворог продовжує масовану атаку безпілотниками по мирних населених пунктах області.

«Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — закликав очільник ОВА.

Більш детальна інформація буде оприлюднена згодом.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 9 липня спрацювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

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