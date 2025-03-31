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- Киев
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Киев затянуло туманом: власти дали советы
Киев окутал плотный туман, что усложняет движение транспорта. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Киев утром 31 марта затянуло туманом, из-за возникла плохая видимость. Специалисты советуют водителям во время вождения в тумане следовать ряду советов.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Из-за тумана в Киеве видимость составляет всего 200-500 м. Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности, желтый.
Специалисты дали рекомендации водителям, которые следует соблюдать при управлении транспортом в тумане:
снизить скорость движения;
если есть противотуманные фары, включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
в случае остановки включить «аварийку»;
избегать резких маневров на дороге.
«Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — отметили в КГГА.
К слову, синоптики прогнозируют, что в конце этой недели в части областей Украины возможно существенное понижение температуры, снег и зимний характер погоды.