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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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250
Время на прочтение
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Киев затянуло туманом: власти дали советы

Киев окутал плотный туман, что усложняет движение транспорта. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Туман в Киеве

Туман в Киеве

Киев утром 31 марта затянуло туманом, из-за возникла плохая видимость. Специалисты советуют водителям во время вождения в тумане следовать ряду советов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Из-за тумана в Киеве видимость составляет всего 200-500 м. Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности, желтый.

Специалисты дали рекомендации водителям, которые следует соблюдать при управлении транспортом в тумане:

  • снизить скорость движения;

  • если есть противотуманные фары, включить их вместе с ближним светом;

  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

  • в случае остановки включить «аварийку»;

  • избегать резких маневров на дороге.

«Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — отметили в КГГА.

К слову, синоптики прогнозируют, что в конце этой недели в части областей Украины возможно существенное понижение температуры, снег и зимний характер погоды.

Дата публикации
Количество просмотров
250
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