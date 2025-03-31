Киев затянуло туманом: власти дали советы

Туман в Киеве

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Киев утром 31 марта затянуло туманом, из-за возникла плохая видимость. Специалисты советуют водителям во время вождения в тумане следовать ряду советов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Из-за тумана в Киеве видимость составляет всего 200-500 м. Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности, желтый.

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Специалисты дали рекомендации водителям, которые следует соблюдать при управлении транспортом в тумане:

снизить скорость движения;

если есть противотуманные фары, включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

в случае остановки включить «аварийку»;

избегать резких маневров на дороге.

«Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы — фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток», — отметили в КГГА.

К слову, синоптики прогнозируют, что в конце этой недели в части областей Украины возможно существенное понижение температуры, снег и зимний характер погоды.