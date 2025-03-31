Київ затягнуло туманом: влада дала поради

Туман у Києві

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Київ вранці 31 березня затягло туманом, через до виникла погана видимість. Фахівці радять водіям під час керування авто у тумані дотримуватися низки порад.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Через туман у Києві видимість становить усього 200-500 м. Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки, жовтий.

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Фахівці дали рекомендації водіям, яких слід дотримуватися під час керування транспортом у тумані:

знизити швидкість руху;

якщо є протитуманниі фари, увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими авто;

у разі зупинки увімкнути «аварійку»;

уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», — наголосили в КМДА.

До слова, синоптики прогнозують, що наприкінці цього тижня у частині областей України можливі суттєве зниження температури, сніг та зимовий характер погоди.