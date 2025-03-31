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- Київ
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Київ затягнуло туманом: влада дала поради
Київ огорнув щільний туман, що ускладнює рух транспорту. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Київ вранці 31 березня затягло туманом, через до виникла погана видимість. Фахівці радять водіям під час керування авто у тумані дотримуватися низки порад.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Через туман у Києві видимість становить усього 200-500 м. Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпеки, жовтий.
Фахівці дали рекомендації водіям, яких слід дотримуватися під час керування транспортом у тумані:
знизити швидкість руху;
якщо є протитуманниі фари, увімкнути їх разом із ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими авто;
у разі зупинки увімкнути «аварійку»;
уникати різких маневрів на дорозі.
«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», — наголосили в КМДА.
До слова, синоптики прогнозують, що наприкінці цього тижня у частині областей України можливі суттєве зниження температури, сніг та зимовий характер погоди.