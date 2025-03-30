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- Киев
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В Киеве избили ветерана за замечания из-за российской музыки: детали и видео скандала
В Киеве ветерана избили за замечания по поводу российской музыки.
В Киеве избили ветерана войны и его друзей за замечания о российской музыке.
Об этом сообщила Марьяна Чикало, представившаяся волонтером ВСУ.
«Меня-волонтера ВСУ, моего друга-защитника после тяжелого ранения, и его жену чуть не забили до смерти за замечания по поводу российской музыки в публичном месте», — сообщила она.
Волонтер утверждает, что по просьбе выключить российскую музыку у ветерана полетела бутылка.
В соцсетях также опубликовали скриншот с поста одной из участниц конфликта, слушавшей российскую музыку. Ее фамилия не указывается. Девушка уверяет, что музыку выключили сразу после замечания, подчеркивает, что у нее и ее подруг есть много родных в составе ВСУ.
Девушка утверждают, что это наоборот, именно они стали жертвами насилия.
Видео конфликта было распространено в соцсетях.
Реакция полиции
В полиции Киева подтвердили , что событие произошло 29 марта вечером в одном из дворов Голосеевского района столицы.
«Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, установившая всех участников конфликта. Сведения относительно данного события зарегистрированы в журнал единого учета, сейчас проводится проверка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в клубе устроили вечеринку под российскую музыку.
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