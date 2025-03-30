В Киеве избили ветерана за замечания из-за российской музыки: детали и видео скандала

Скриншот из видео конфликту

Реклама

В Киеве избили ветерана войны и его друзей за замечания о российской музыке.

Об этом сообщила Марьяна Чикало, представившаяся волонтером ВСУ.

«Меня-волонтера ВСУ, моего друга-защитника после тяжелого ранения, и его жену чуть не забили до смерти за замечания по поводу российской музыки в публичном месте», — сообщила она.

Реклама

Волонтер утверждает, что по просьбе выключить российскую музыку у ветерана полетела бутылка.

В соцсетях также опубликовали скриншот с поста одной из участниц конфликта, слушавшей российскую музыку. Ее фамилия не указывается. Девушка уверяет, что музыку выключили сразу после замечания, подчеркивает, что у нее и ее подруг есть много родных в составе ВСУ.

Девушка утверждают, что это наоборот, именно они стали жертвами насилия.

Скриш из паблика КС: новости Киев

Видео конфликта было распространено в соцсетях.

Дата публикации 19:42, 30.03.25 Количество просмотров 17 В Киеве избили военного из-за замечаний о российской музыке

Реакция полиции

В полиции Киева подтвердили , что событие произошло 29 марта вечером в одном из дворов Голосеевского района столицы.

«Между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, установившая всех участников конфликта. Сведения относительно данного события зарегистрированы в журнал единого учета, сейчас проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в клубе устроили вечеринку под российскую музыку.

Читайте также: