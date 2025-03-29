ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
41
Время на прочтение
1 мин

В Киеве на некоторых дорогах разрешат движение до 80 км/ч: что известно

Киевские городские власти призвали водителей быть осторожными на дорогах.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Киев дорога ПДД

В Киеве движение до 80 км/ч разрешат на четырех участках / © УНИАН

С 1 апреля в Киеве должно было заработать новое скоростное ограничение — до 80 км/ч на отдельных участках. Первоначально планировалось 17 таких зон, но после проверок их количество существенно сократилось.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Первоначально планировалось повысить скоростной режим на 17 отрезках дорог, но после комиссионного обследования их количество сократилось до семи. Дальнейший анализ аварийности показал наличие летальных исходов в 2024 году на трех из этих участков, и повышение скорости на них отменили.

Движение до 80 км/ч разрешат на:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

  • Проспект Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

  • Проспект Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

  • Ул. Набережно-Рыбацкая (только в сторону Гаванского моста).

«Будьте осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения!», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ограничат движение через один из мостов.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie