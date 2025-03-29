В Киеве на некоторых дорогах разрешат движение до 80 км/ч: что известно

В Киеве движение до 80 км/ч разрешат на четырех участках / © УНИАН

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С 1 апреля в Киеве должно было заработать новое скоростное ограничение — до 80 км/ч на отдельных участках. Первоначально планировалось 17 таких зон, но после проверок их количество существенно сократилось.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Первоначально планировалось повысить скоростной режим на 17 отрезках дорог, но после комиссионного обследования их количество сократилось до семи. Дальнейший анализ аварийности показал наличие летальных исходов в 2024 году на трех из этих участков, и повышение скорости на них отменили.

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Движение до 80 км/ч разрешат на:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Проспект Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

Проспект Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

Ул. Набережно-Рыбацкая (только в сторону Гаванского моста).

«Будьте осторожны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения!», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве ограничат движение через один из мостов.