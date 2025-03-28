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- Киев
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В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы: что известно
Жителей столицы призывают срочно пройти в укрытие из-за угрозы от «Шахедов»
Поздно вечером 28 марта в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По информации местных жителей, в столице слышны взрывы.
Напомним, особенно жестокий удар сегодня вечером, 28 марта, россияне нанесли по Днепру. Соцсети переполнены ужасающими фото и видео из горящего города.
В результате атаки получили ранения по меньшей мере четыре человека.