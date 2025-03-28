ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
826
Время на прочтение
1 мин

В Киеве во время воздушной тревоги раздаются взрывы: что известно

Жителей столицы призывают срочно пройти в укрытие из-за угрозы от «Шахедов»

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Шахеды в Киеве. Коллаж иллюстративный

Шахеды в Киеве. Коллаж иллюстративный

Поздно вечером 28 марта в Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

«На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По информации местных жителей, в столице слышны взрывы.

Напомним, особенно жестокий удар сегодня вечером, 28 марта, россияне нанесли по Днепру. Соцсети переполнены ужасающими фото и видео из горящего города.

В результате атаки получили ранения по меньшей мере четыре человека.

Дата публикации
Количество просмотров
826
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie