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- Киев
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В Киевской области пропали двое подростков: фото, приметы
Двое парней из села Балыко-Щучинка ушли из дома 27 марта, около 18:00, и до сих пор не вернулись.
В Киевской области пропали двое подростков из села Балыко-Щучинка. Парни ушли из дома 27 марта, около 18:00, и до сих пор не вернулись.
Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото и приметы парней.
«Полиция Киевщины разыскивает 15-летнего Виталия Лазоренко и 14-летнего Евгения Евсеенко из села Балыко-Щучинка. 28 марта около 21 часов в полицию поступило сообщение от родителей о том, что 27 марта, около 18:00 двое подростков ушли с мест жительства и не вернулись», — говорится в сообщении.
На поиски парней оперативно привлечены и ориентированы подразделения полиции, в том числе личный состав Обуховского управления полиции Киевщины, руководство, сотрудники уголовного розыска, участковые офицеры, ювенальные полицейские.
Приметы Виталия Лазоренко: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые.
Виталий был одет в черную футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с серыми деталями. У него была перебинтована левая рука выше локтя.
Приметы Евгения Евсеенко : рост 176 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.
Евгений был одет в жилет черного цвета, красный свитер, черные спортивные штаны, черные кроссовки с коричневыми элементами.
«Если вы владеете любой информацией о местонахождении подростков, просим сразу сообщить на спецлинию 102 или в Обуховское управление полиции Киевщины по телефону: (068) 115 96 84», — просят в полиции.
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