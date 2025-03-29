В Киевской области пропали двое подростков: фото, приметы

Село Балыко-Щучинка Киевской области / Фото: shliah-tvorcia

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В Киевской области пропали двое подростков из села Балыко-Щучинка. Парни ушли из дома 27 марта, около 18:00, и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщила полиция Киевской области и обнародовала фото и приметы парней.

«Полиция Киевщины разыскивает 15-летнего Виталия Лазоренко и 14-летнего Евгения Евсеенко из села Балыко-Щучинка. 28 марта около 21 часов в полицию поступило сообщение от родителей о том, что 27 марта, около 18:00 двое подростков ушли с мест жительства и не вернулись», — говорится в сообщении.

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На поиски парней оперативно привлечены и ориентированы подразделения полиции, в том числе личный состав Обуховского управления полиции Киевщины, руководство, сотрудники уголовного розыска, участковые офицеры, ювенальные полицейские.

Приметы Виталия Лазоренко: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые.

Виталий был одет в черную футболку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с серыми деталями. У него была перебинтована левая рука выше локтя.

15-летний Виталий Лазоренко / © Полиция Киевской области

Приметы Евгения Евсеенко : рост 176 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Евгений был одет в жилет черного цвета, красный свитер, черные спортивные штаны, черные кроссовки с коричневыми элементами.

14-летний Евгений Евсеенко / © Полиция Киевской области

«Если вы владеете любой информацией о местонахождении подростков, просим сразу сообщить на спецлинию 102 или в Обуховское управление полиции Киевщины по телефону: (068) 115 96 84», — просят в полиции.

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