Коронавирус в Киеве: статистика на 10 июля

Коронавирус в Киеве: статистика на 10 июля

Всего в столице подтверждено 215 573 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 10 июня в Киеве зафиксировано 150 новых случая коронавируса в сутки.

Об этом сообщает Корона Киев.

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С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 206 531 человек;

человек; умерли 5 203 человека.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.

По состоянию на 10 июля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 3 420 668 человек. За сутки провакцинировано рекордное количество людей — более 114 000.

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