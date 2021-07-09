Скандал в Киеве: охрана супермаркета задержала покупателя, который "пикал", отправляла на Донбасс и угрожала

В Киеве в супермаркете охрана и полиция незаконно задержали покупателя.

В Киеве в одном из супермаркетов охрана и полиция задержала заместителя главного редактора издания "Фокус" Сергея Мирошниченко из-за того, что сработал звуковой сигнал на "рамке". При этом они длительное время удерживали мужчину, а полиция отказалась принять заявление о незаконном лишении свободы.

Об этом пострадавший написал на своей странице в Facebook.

По словам Сергея Мирошниченко, у него при входе в супермаркет сработал звуковой сигнал на "рамке", однако охрана не обратила на это внимания. После того, как он расплатился за товар снова сработал звуковой сигнал. Тогда к нему подошла охрана и журналист согласился показать содержимое сумки. Однако работникам супермаркета этого было недостаточно и они вызвали подмогу.

"К моим объяснениям, что товар оплачен, что рамка сработала еще при входе, что проверить это можно по камерам видеонаблюдения, им дела не было. В общем, задержали меня. Я набрал "102", сказал, что какие-то люди силой меня удерживают на что получил ответ: "Ждите, сейчас к вам подойдет полицейский", — пояснил Сергей Мирошниченко.

По словам мужчины, один из охранников вел себя нагло, он интересовался лицом покупателя и отправлял его воевать на Донбасс. Далее — к охране присоединился и полицейский, который дежурит в супермаркете. Он начал заставлять Сергея Мирошниченко показать ему все содержимое сумки. На это заместитель главного редактора издания "Фокус" отметил, что он не может его обыскивать без свидетелей и протокола. Тогда полицейский заявил, что может задержать покупателя к установлению его личности. Когда же пострадавший показал ему паспорт в приложении "Дия", тот заявил, что на фото он не похож на себя. Через полчаса приехал еще один полицейский с автоматом, который вежливо попросил показать содержимое сумки. Оказалось, что рамка сработала из-за кошелька.

Фото Сергея Мирошниченко

"На этом история могла бы закончится, но мне хотелось справедливости. Поэтому тому, который с автоматом, говорю, что меня незаконно удерживали, прошу составить протокол. А тот отвечает: "Я представляю полицию охраны, составлять протокол не уполномочен, для этого вам нужна патрульная полиция. Другое дело, если бы вы что-то украли, тогда протокол был бы". Вы поняли логику: если я нарушил, то они все фиксируют, буду отвечать по всей строгости закона, а если нарушение произошло в отношении меня, то никакой фиксации, потому что не тот полицейский, не с теми полномочиями и так далее ", — сказал потерпевший.

Тогда Сергей Мирошниченко снова позвонил в полицию. Однако через 50 минут никто не приехал, когда он позвонил в третий раз — прибыло 4 правоохранители, среди которых уже был и один из копов, которые его пытались обыскать его руководитель и два патрульных. Когда же пострадавший попросил патрульных представиться, один из них заявил, "что он ему ничего не должен".

"И здесь опять началось: зачем я их вызвал, чего хочу и так далее. В ответ заявляю о преступлении, а они крутят у виска и уходят. Говорю им, что буду жаловаться министру Арсену Авакову, на что слышу:" Да жалуйся, кому хочешь. Нам все равно", — отметил Сергей Мирошниченко.

По словам потерпевшего, за время, когда он отстаивал свои права, охрана успела проверить несколько человек из-за срабатывания "рамки".

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