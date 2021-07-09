Под Киевом пенсионерка упала в погреб и из-за полученного перелома не могла выбраться (фото)

Под Киевом пенсионерка упала в погреб и из-за полученного перелома не могла выбраться (фото)

Женщину с погреба доставали спасатели.

В Василькове Киевской области 9 июля пожилая женщина упала в погреб. Пострадавшую доставали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Известно, что 65-летняя женщина по неосторожности упала в открытый люк погреба. При падении она получила перелом и не могла самостоятельно выбраться из погреба.

На место вызвали спасателей и врачей. Медики наложили бандаж женщине, после чего спасатели закрепили ее на санитарных носилках и подняли наверх. После этого пенсионерку госпитализировали.

Как сообщалось, в Днепре женщина оказалась в ловушке в тестомешалке — в бытовом устройстве застряла рука гражданки. Ее освобождали спасатели.

Напомним, в Луганской области мужчина обнаружил в канализации тела своих родственников.

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