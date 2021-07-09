В Киеве возле школы организовали наркопритон: подробности и фото

В Киеве возле школы организовали наркопритон: подробности и фото

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

В Дарницком районе Киева возле школы неизвестные организовали наркопритон. Там во время обысков обнаружили 5 кг наркотического вещества.

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Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Наркопритон обнаружили в гараже на улице Л. Руденко, что возле школы. Там неизвестные устроили место для употребления наркотических веществ.

Во время обысков правоохранители изъяли 5 кг наркотических веществ, которые были расфасованы в пакеты.

"Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления для привлечения их к ответственности", — сообщили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УК Украины.

Напомним, ранее в селе Мироновка Киевской области, правоохранители разоблачили наркопритон, который в собственной квартире организовала женщина.

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