В Киеве возле школы организовали наркопритон: подробности и фото

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.
В Дарницком районе Киева возле школы неизвестные организовали наркопритон. Там во время обысков обнаружили 5 кг наркотического вещества.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Наркопритон обнаружили в гараже на улице Л. Руденко, что возле школы. Там неизвестные устроили место для употребления наркотических веществ.
Во время обысков правоохранители изъяли 5 кг наркотических веществ, которые были расфасованы в пакеты.
"Сейчас проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, а также установление всех лиц, причастных к совершению указанного преступления для привлечения их к ответственности", — сообщили в прокуратуре.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УК Украины.
Напомним, ранее в селе Мироновка Киевской области, правоохранители разоблачили наркопритон, который в собственной квартире организовала женщина.