Из-за ремонта дороги изменен подъезд к аэропорту "Борисполь": схема проезда

Ремонтные работы продлятся с 9 до 14 июля.

В связи с капитальным ремонтом автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, поворот на подъездную дорогу к аэропорту "Борисполь", временно изменена организация дорожного движения на подъезде к аэропорту.

Об этом сообщила пресс-служба аеропорту "Борисполь" в пятницу, 9 июля.

"На период проведения ремонтных работ движение транспорта в направлении аэропорта "Борисполь" будет осуществляться через путепровод по встречной полосе", — говорится в сообщении.

Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Граждан просят отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения.

"Заранее планируйте свой маршрут, и планируйте выезд в аэропорт заранее. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в сообщении.

В свою очередь в "Укравтодоре" отчитались, что до конца недели планируется завершить устройство покрытия на правом проезде "Бориспольской" трассы.

"В режиме 24/7 ремонтируем автодорогу М-03 Киев — Харьков — Довжанский. Речь идет о 17-километровом участке дороги от столицы до международного аэропорта "Борисполь". Восстановление трассы проводим по программе Президента Украина Большая стройка ", — говорится в сообщении на странице Facebook.

Сейчас идет устройство щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Отметим, что последняя реконструкция участка проводилась в 2004 году.

Напомним

Трасса М-03 соединяет столицу с Международным аэропортом "Борисполь" и является частью автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". Это одна из самых загруженных транспортных артерий страны, по которой ежедневно едут десятки тысяч автомобилей. Восстановление трассы выполняют на отрезке от кольцевой развязки у метро "Бориспольская" в Киеве до границы города Борисполь. Протяженность отрезка — 17 км. Ремонт начался с 22 июня и продлится как минимум до 20 августа.

с 22 июня и продлится как минимум до 20 августа. Ремонт Бориспольской трассы впервые в Украине спроектировали 3D-технологии.

Насколько заполнены электрички в аэропорт Борисполь в течение дня

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