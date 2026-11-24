Южный мост / © ТСН

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В Киеве в ближайшие дни могут открыть движение частных автомобилей по Южному мосту с правого на левый берег. Проезд в эту сторону разрешен только общественному и специальному транспорту.

Об этом в эфире телемарафона сообщил временный исполняющий обязанности начальника Киевской МВА Андрей Ткачев.

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Южный мост в Киеве: кто сейчас может им проехать

В настоящее время движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто для всех видов транспорта. В обратном направлении — с правого на левый берег — проезжать могут только автобусы, троллейбусы и специальный транспорт.

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«Движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто, с правого на левый берег пока открыто только для общественного транспорта», — пояснил Ткачев.

Когда Южный мост откроют для частных авто

По словам Ткачева, решение о разрешении на проезд частных автомобилей может быть принято уже 24 или 25 ноября. Перед этим специалисты должны оценить, как мост ведет себя под дополнительной нагрузкой и не возникает ли рисков для безопасности.

«Мы еще присматриваемся, изучаем, как ведет себя мост и, возможно, примем решение сегодня-завтра о запуске и автомобильном частном транспорте с правого на левый берег через Южный мост», — отметил Ткачев.

Южный мост в Киеве — последние новости

После многочисленных российских атак движение по Южному мосту в Киеве восстанавливали поэтапно, сохраняя определенные ограничения для водителей. Так, 17 ноября частично открыли проезд по переправе с левого на правый берег для автомобилей и общественного транспорта. В то же время движение в обратном направлении оставалось закрытым из-за повреждений конструкций.

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Следующим этапом стало возобновление движения общественного транспорта с правого на левый берег. Это произошло 21 ноября: автобусы начали курсировать через Южный мост, используя маршрут по улице Саперно-Слободской.

На фоне этих ограничений эксперты также обратили внимание на риски транспортного сообщения между двумя берегами столицы в случае новых российских атак. В частности, они обсудили угрозу транспортной блокады Киева и возможные альтернативы обычным маршрутам. Среди вариантов — понтонные переправы, тоннель под Днепром и реорганизация городского движения.

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