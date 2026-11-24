- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда Южный мост в Киеве откроют для авто: детали от власти
Ограничения на Южном мосту могут ослабить — частным автомобилям разрешат проезд на левый берег.
В Киеве в ближайшие дни могут открыть движение частных автомобилей по Южному мосту с правого на левый берег. Проезд в эту сторону разрешен только общественному и специальному транспорту.
Об этом в эфире телемарафона сообщил временный исполняющий обязанности начальника Киевской МВА Андрей Ткачев.
Южный мост в Киеве: кто сейчас может им проехать
В настоящее время движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто для всех видов транспорта. В обратном направлении — с правого на левый берег — проезжать могут только автобусы, троллейбусы и специальный транспорт.
«Движение по Южному мосту с левого на правый берег открыто, с правого на левый берег пока открыто только для общественного транспорта», — пояснил Ткачев.
Когда Южный мост откроют для частных авто
По словам Ткачева, решение о разрешении на проезд частных автомобилей может быть принято уже 24 или 25 ноября. Перед этим специалисты должны оценить, как мост ведет себя под дополнительной нагрузкой и не возникает ли рисков для безопасности.
«Мы еще присматриваемся, изучаем, как ведет себя мост и, возможно, примем решение сегодня-завтра о запуске и автомобильном частном транспорте с правого на левый берег через Южный мост», — отметил Ткачев.
Южный мост в Киеве — последние новости
После многочисленных российских атак движение по Южному мосту в Киеве восстанавливали поэтапно, сохраняя определенные ограничения для водителей. Так, 17 ноября частично открыли проезд по переправе с левого на правый берег для автомобилей и общественного транспорта. В то же время движение в обратном направлении оставалось закрытым из-за повреждений конструкций.
Следующим этапом стало возобновление движения общественного транспорта с правого на левый берег. Это произошло 21 ноября: автобусы начали курсировать через Южный мост, используя маршрут по улице Саперно-Слободской.
На фоне этих ограничений эксперты также обратили внимание на риски транспортного сообщения между двумя берегами столицы в случае новых российских атак. В частности, они обсудили угрозу транспортной блокады Киева и возможные альтернативы обычным маршрутам. Среди вариантов — понтонные переправы, тоннель под Днепром и реорганизация городского движения.