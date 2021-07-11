Коммунальный фонтан: в Киеве на мосту Патона прорвало трубу

Вода льется из трубы около часа.

В воскресенье, 11 июля, в Киеве на мосту Патона прорвало трубу и из нее в Днепр полился огромный фонтан воды.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Причина аварии пока неизвестна. Очевидцы пишут в соцсетях, что вода фонтанирует уже около часа.

Столичные коммунальные службы беспокоятся Не только в пешехода в парках, Которым установили освежающие рамки, но и в тех, кто в эту жару вынуждено находится на воде. Киев, мост Патона Опубликовано Киев Оперативный Воскресенья, 11 июля 2021

Напомним, год назад на мосту Патона вода несколько часов подряд фонтанировала просто в Днепр. Коммунальщики трудом сумели хотя бы частично обуздать прорыв. Однако две сотни домов на Березняках и Русановке остались тогда без горячей воды и отопления.

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