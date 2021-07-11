На трассе Одесса-Киев произошло ДТП: образовалась пробка длиной пять км

Водитель автомобиля не рассчитал скорость грузовика, двигалась на Киев.

В 30 км в направлении Киева на трассе М05 произошло дорожное происшествие с участием двух грузовиков, один из которых перевозил дефектные автомобили из США.

Об этом информируют "Стражи Эспрессо" в Telegram.

Как удалось узнать, по словам свидетелей, водитель автомобиля не рассчитал скорость грузовика, двигалась с одесского направления на Киев, и начал делать разворот. В это время в нее въехал перевозчик автомобилей.

Водителя последнего пришлось вырезать из кабины грузовика, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. В направлении Киева образовался затор около 5 км.

Напомним, на объездной дороге Львова патруль на мотоцикле попал а аварию.

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